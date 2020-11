Covid: Caon (FI), per superare crisi economica servono strategie e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Caon, deputato di Forza Italia, sottolinea: "Questa crisi sta mettendo a dura prova alcuni dei nostri settori più importanti, come il turismo, la moda e l'industria legata a cibo e vini con tutta la filiera che questo comporta. Non dobbiamo farci trovare impreparati - prosegue il parlamentare in una nota - e quando questa maledetta pandemia finirà dovremo essere pronti con un piano per ripartire. La situazione è troppo grave perché qualcuno possa pensare di farcela da solo: per quanto un singolo possa essere bravo, non riuscirà a salvarci se tutto il contesto attorno a lui andrà male. Gli italiani sono bravi ad improvvisare, sono pieni di fantasia e di voglia di fare ma stavolta queste doti non saranno sufficienti: adesso serve la programmazione e lavorare di squadra". L'esponente di FI commenta in questo modo i dati che vedono il Prodotto interno lordo del Veneto calato del 10 per cento in seguito alla crisi del lockdown e lancia delle proposte concrete per aiutare da subito le aziende e le famiglie. (segue) (Com)