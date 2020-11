Covid: Caon (FI), per superare crisi economica servono strategie e infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Caon, "è il momento che il governo e la Regione inizino a tirare fuori idee e proposte per essere pronti un attimo dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Gli altri Paesi certo non aspettano noi: turismo, moda, enogastronomia sono settori nei quali l'Italia è leader mondiale ma in questa condizione gli altri proveranno a sottrarci quote di mercato. Stavolta, dobbiamo mettere in campo la capacità di programmare e di lavorare insieme: marketing, infrastrutture, procedure più snelle per le aziende sono solo alcune delle idee che serviranno per essere pronti ed operativi un minuto dopo che saremo fuori da questa emergenza sanitaria. Non c'è tempo da perdere", conclude il deputato, "bisogna iniziare subito a programmare la ripartenza". (Com)