Trasporti: Iacono (Trenitalia), effetti rinnovo flotta riscontrabili solo in 2019

- Il contratto di servizio con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) è stato "registrato dalla Corte dei Conti a novembre 2017" un fatto che "ha inciso in maniera rilevante sugli investimenti effettuati per ammodernare la flotta nel 2018" i cui "effetti si sono riscontrati solo nel 2019". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Trenitalia Spa, ingegner Orazio Iacono, in audizione presso la commissione Trasporti della Camera nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia Spa. (Rin)