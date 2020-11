Covid: Gorno Tempini (Cdp), messe in campo iniziative a sostegno imprese, pubbliche amministrazioni e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno il gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) "ha messo in campo numerose iniziative per supportare le imprese, le pubbliche amministrazioni e i territori, confermando il proprio impegno a sostegno del Paese in un momento di difficoltà" per via dell'emergenza Covid-19. Lo ha sottolineato il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, in audizione alla commissione di vigilanza sulla Cdp della Camera. "Il gruppo Cdp, grazie anche all'emissione obbligazionaria dedicata al Covid da un miliardo di euro, ha immediatamente messo a disposizione delle imprese sette miliardi di euro di liquidità e quattro miliardi di euro, attraverso Sace, di garanzie per l'export e l'internazionalizzazione. Sempre a favore delle imprese - ha aggiunto il presidente di Cdp - sta collaborando con il ministero dell'Economia e delle Finanze per il cosiddetto Patrimonio rilancio, per favorire il rafforzamento della solidità patrimoniale delle medie e le grandi imprese italiane con un fatturato superiore a 50 milioni di euro".(Rin)