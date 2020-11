Usa: Giorgietti (Lega), Trump penalizzato da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trump ha fatto una sorta di miracolo ad arrivare probabilmente a perdere sul filo di lana. Ha raccolto milioni di voti in più rispetto all'altra volta, ma questa volta sono successe due cose diverse”. Lo ha detto il responsabile Esteri della Lega Giancarlo Giorgetti a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky Tg24. “Da una parte il Covid, se non ci fosse stata la pandemia Trump avrebbe vinto di larga misura perché avrebbe giocato tutta la partita sui dati dell'economia che fino a febbraio erano eccezionali – ha sottolineato -. La seconda questione è che il partito Repubblicano non è il partito Democratico e Trump non aveva dietro tutto il partito Repubblicano. Da un parte c'era un uomo solo al comando e dall'altra un partito strutturato che questa volta si è schierato tutto dietro al proprio candidato".(com)