Fondi Lega: caso Lfc, da indagati tentativo vendita capannone già in 2016

- L'operazione per la vendita del capannone di Cormano (Mi) alla Lombardia film commission sarebbe stata architetta dall'ex presidente della fondazione Alberto Di Rubba e dal commercialista Michele Scillieri, entrambi ai domiciliari, almeno un anno prima dell'effettiva vendita per 800 mila euro della struttura dall'Immobiliare Andromeda all'ente di promozione cinematografica partecipato dalla Regione. È quanto emergerebbe da un'annotazione della Guardia di Finanza di Milano depositata oggi nell'udienza davanti al Tribunale del Riesame in cui i contabili della Lega Di Rubba e Andrea Manzoni hanno chiesto il dissequestro delle due villette situate in un residence sul Lago di Garda, poste sotto sigilli lo scorso 16 ottobre, in quanto ritenute dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi profitto del peculato nella vicenda sul capannone. (segue) (Rem)