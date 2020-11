Fondi Lega: caso Lfc, da indagati tentativo vendita capannone già in 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto appreso, nell'annotazione degli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano è presente della documentazione sequestrata all'indagato Francesco Baracchetti, titolare dell'azienda che ha ristrutturato il capannone, in cui emerge come lui e Di Rubba avessero fatto un sopralluogo all'immobile in via Bergamo 7 a Cormano già l'11 novembre del 2016 e realizzato successivamente degli schemi e anche un rendering con il piano dei lavori da fare nel capannone. Inoltre, da altro materiale acquisito nelle fasi indagine è stato scoperto che sempre nel novembre del 2016 la Paloschi srl, società in liquidazione amministrata di fatto Scilieri, avrebbe formulato per il capannone una "proposta di vendita di immobile strumentale" direttamente alla Lombardia film commission, ovvero sei mesi prima della pubblicazione dell'avviso di ricerca immobiliare da parte della fondazione che secondo gli inquirenti è stato "perfezionato" da Di Rubba, Manzoni e Scillieri "ad hoc per l'immobile sito a Cormano". (Rem)