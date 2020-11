Lavoro: Pelonzi (Pd), Campidoglio apra tavolo su Chef express per evitare licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione occupazionale dei dipendenti della catena Chef express presente nel terminal stazione Termini è grave". Lo scrive in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Grandi stazioni ha deciso di riprendersi i locali del fast food allo scadere della locazione il prossimo 30 novembre senza peraltro considerare la situazione economica che sta attraversando tutto il settore della ristorazione. Più di 100 lavoratori e le loro famiglie rischiano di restare senza un lavoro. Il Campidoglio batta un un colpo e non resti impassibile di fronte ad una situazione di grave disagio e preoccupazione dei dipendenti di Chef express impiegati nel punto ristoro della stazione Termini. La sindaca e la giunta aprano un tavolo di confronto con Grandi stazioni e con le organizzazioni sindacali per scongiurare dei licenziamenti. Serve un atto di responsabilità per prolungare la locazione in attesa di una ripresa generale delle attività commerciali", conclude la nota. (Com)