Ue: Enria (Bce), banche possono sperare ma si devono preparare al peggio

- Le banche possono sperare al meglio, ma devono prepararsi al peggio. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano belga "L'Echo" Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della Banca centrale europea (Bce). "Lo scenario economico centrale a luglio indicava che probabilmente affronteremo una recessione significativa nel 2020, seguita da una netta ripresa che riporterà il Pil della zona euro al suo livello del 2019 verso la fine del 2022. Tuttavia, nel caso di una seconda ondata (di coronavirus) l'impatto sui capitali e il deterioramento della qualità degli attivi sarebbe conseguente", ha detto l'economista. Sulla preparazione delle banche, Enria sottolinea che a luglio erano già state avvertite che si sarebbero dovute preparare a un "aumento significativo dei crediti deteriorati (Npl). Li incoraggiamo a gestire i loro clienti in modo pro-attivo. Alcuni tra di loro incontrano delle difficoltà temporanee ma dovrebbero attraversare la crisi, mentre altri non sono un buona salute e non sopravviveranno", ha detto Enria.(Frp)