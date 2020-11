Camera: domani audizioni su sicurezza e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani venerdì 6 novembre, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto legge numero 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del Codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 11, rappresentanti di sindacati della Polizia di Stato; ore 12.20, rappresentanti di sindacati della Polizia penitenziaria; ore 12.50, Vico Valentini, professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Perugia; ore 13.10, Emilio Errigo, professore di Diritto internazionale e del mare presso l'Università degli Studi della Tuscia; ore 13.30, Pietro Fontanini, sindaco di Udine; ore 13.50, Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle; ore 14.10, Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia; ore 14.30, Marzia Maria Marzagalia, dirigente medico presso il Dipartimento di etnopsichiatria del Centro psico-social e dell'ospedale Niguarda di Milano; ore 15, Nello Musumeci, presidente della regione Sicilia; ore 15.30, professore Luigi Ferrajoli e professore Luigi Manconi, rappresentanti del Comitato per il diritto al soccorso. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)