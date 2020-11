India-Pakistan: Nuova Delhi protesta per controllo Islamabad su santuario sikh di Kartarpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha condannato il trasferimento della gestione e manutenzione del santuario sikh Gurdwara Darbar Sahib di Kartarpur, in Pakistan, sotto il controllo dell’Evacuee Trust Property Board (Etpb), l’ente pakistano che amministra i luoghi di culto indù e sikh. Precedentemente il santuario era sotto la gestione del Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee (Psgpc), un’organizzazione religiosa sikh. “Questa decisione unilaterale da parte del Pakistan è fortemente condannabile e va contro lo spirito del Corridoio di Kartarpur così come dei sentimenti religiosi della comunità sikh in generale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Nuova Delhi in un comunicato. “Abbiamo ricevuto proteste da parte della comunità sikh che esprimono grave preoccupazione per questa decisione del Pakistan che prende di mira i diritti della minoranza sikh”, prosegue la nota. “Il Pakistan è chiamato a revocare la sua decisione arbitraria di privare la minoranza sikh del suo diritto di gestire gli affari del santuario”, si legge nella conclusione. (segue) (Inn)