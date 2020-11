India-Pakistan: Nuova Delhi protesta per controllo Islamabad su santuario sikh di Kartarpur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corridoio di Kartarpur è un passaggio transfrontaliero fra Pakistan e India costruito per collegare due luoghi santi della religione sikh senza bisogno del visto. È stato inaugurato il 9 novembre 2019, ma da marzo è chiuso a causa della pandemia di coronavirus. Negli ultimi anni è stato l’unico tema di dialogo tra i due paesi, in conflitto da decenni a causa della questione del Kashmir. Il Corridoio collega Dera Baba Nanak, nel Punjab indiano, dove si trovano tre santuari, e Kartarpur, nel Punjab pakistano, dove ha sede il Gurdwara Darbar Sahib: pochissimi chilometri separano le due località dal confine, ma prima i pellegrini non disponevano di un accesso diretto e dovevano passare per Lahore, percorrendo tragitti molto più lunghi. (segue) (Inn)