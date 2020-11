India-Pakistan: Nuova Delhi protesta per controllo Islamabad su santuario sikh di Kartarpur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sikhismo è una religione monoteistica che integra alcune credenze delle tradizioni islamica e induistica. Gli insegnamenti principali sono la fede in Dio creatore e la meditazione per tenere sotto controllo le debolezze umane; il guadagnarsi da vivere onestamente e la condivisione con gli altri. Il principio di uguaglianza è fondamentale; le scritture sacre non riconoscono il sistema delle caste. Il fondatore è Guru Nanak Dev (1469-1539), il primo dei dieci guru del sikhismo, vissuti tra il XV e il XVIII secolo. Il decimo, Guru Gobind Singh (1666-1708), raccolse gli insegnamenti nel libro sacro Guru Granth Sahib chiamato anche Adi Granth. (Inn)