Trasporti: Iacono (Trenitalia), in negoziazione secondo quinquennio contratto servizio con Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso di "negoziazione contrattuale per il secondo quinquennio" il contratto di servizio tra il ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e Trenitalia Spa. Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Trenitalia Spa, ingegner Orazio Iacono, in audizione presso la commissione Trasporti della Camera nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia Spa. Il secondo quinquennio "introduce la possibilità di modificare l'offerta con la copertura di nuove aree e bacini, con la possibilità di attivare nuove rotte di comune accordo" con le istituzioni territoriali, le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, ha aggiunto Iacono. (Rin)