Roma: Pd Campidoglio, M5s dice no ad assessorato a manutenzioni, proporremo delega all'ovvio

- "La maggioranza capitolina" nella seduta scorsa del consiglio comunale "ha bocciato, astenendosi, la mozione presentata due anni fa dal gruppo capitolino del Pd per l'istituzione di un assessorato alle manutenzioni". È quanto si legge in una nota del gruppo del Partito democratico in Campidoglio. "Quella era ovviamente una provocazione considerato lo stato pietoso delle manutenzioni a Roma - prosegue la nota -. Stupisce però che dopo aver annunciato la propria ricandidatura la sindaca Raggi non perda occasione per inaugurare o sottolineare tutto ciò che sarebbe in realtà la normale amministrazione in un qualsiasi comune italiano. Ci aspettiamo, prima o poi, anche un annuncio sullo svolgimento dei matrimoni nelle sale comunali. Dalle pezze di asfalto su strade in rovina, allo sfalcio di qualche area verde nel degrado, fino all'acquisto di qualche decina di bus, il bollettino quotidiano della sindaca informa i romani di tutto ciò che un'amministrazione comunale dovrebbe fare ma che a Roma, per lo più, non accade da oltre 4 anni. La sindaca Raggi mantiene gelosamente a sé la delega, si fa per dire alle manutenzioni, ma non riesce ugualmente a garantire neanche ciò che sarebbe considerato ovvio. È per questo motivo - conclude la nota - che annunciamo una prossima mozione per un assessorato all'ovvio". (Com)