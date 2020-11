Romania: Ue, nel 2020 calo del Pil sarà del 5,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Romania registrerà nel 2020 una contrazione del 5,2 per cento, ovvero un valore meno marcato di quanto inizialmente stimato grazie agli investimenti ed ai lavori di costruzione. E' quanto si legge nelle previsioni economiche autunnali pubblicate oggi dalla Commissione europea. "Gli investimenti hanno sorpreso con un contributo positivo alla crescita dato che l'attività di costruzione non è stata in gran parte influenzata dalle misure di contenimento", ha detto l'esecutivo dell'Ue. Per il 2021 e il 2022, la Commissione europea stima che l'economia romena si riprenderà gradualmente, registrando un progresso del 3,3 per cento l'anno prossimo, rispettivamente del 3,8 per cento nel 2022. Tuttavia, l'incertezza rimane molto alta, dati i recenti sviluppi della pandemia, e la crescita reale non tornerà ai livelli pre-crisi fino alla fine del 2022. (segue) (Rob)