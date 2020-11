Romania: Ue, nel 2020 calo del Pil sarà del 5,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime pubblicate oggi sono più ottimistiche rispetto alle precedenti previsioni di primavera dell'esecutivo europeo quando prevedeva che l'economia rumena registrerà una contrazione del 6 per cento quest'anno. "La prolungata incertezza sulla futura direzione delle politiche pubbliche in Romania potrebbe ridurre la fiducia e limitare i flussi di credito, il che influirebbe negativamente sugli investimenti e sulla crescita. D'altro canto, i fondi stanziati alla Romania nell'ambito del Recovery and Resilience Facility dovrebbero fornire un ulteriore supporto agli investimenti", sottolinea la Commissione Ue. Inoltre, il deficit di bilancio della Romania dovrebbe aumentare in modo significativo, nel contesto in cui lo sforzo di bilancio necessario per combattere la crisi si aggiunge allo slittamento fiscale del passato. Secondo le ultime stime, il disavanzo pubblico della Romania dovrebbe crescere al 10,3 per cento del Pil nel 2020, da un livello rivisto al 4,4 per cento del PIL nel 2019. In confronto, in primavera l'esecutivo dell'Ue ha stimato che la Romania finirà il 2020 con un disavanzo pubblico del 9,2 per cento del Pil. (segue) (Rob)