Romania: Ue, nel 2020 calo del Pil sarà del 5,2 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tendenza espansionistica preesistente, in gran parte dovuta all'aumento delle pensioni, sarebbe esacerbata dall'impatto della crisi Covid-19. Le entrate fiscali saranno influenzate negativamente dalla recessione", ha affermato la Commissione europea. Inoltre, nonostante l'attesa ripresa dell'economia e la scadenza dei regimi di sostegno introdotti nel contesto della pandemia, l'esecutivo dell'Ue prevede che il disavanzo pubblico della Romania continuerà a crescere nei prossimi anni, raggiungendo l'11,3 per cento del Pil nel 2021 e il 12,5 per cento del Pil nel 2022. "Ciò è dovuto agli effetti sull'intero anno dell'aumento del 40 per cento delle pensioni da settembre 2020 e al ricalcolo delle pensioni previsto per settembre 2021", ha affermato la Commissione. Di conseguenza, si prevede che il rapporto debito/Pil della Romania aumenterà dal 35,3 per cento nel 2019 al 63,6 per cento nel 2022. (segue) (Rob)