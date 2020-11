Romania: Ue, nel 2020 calo del Pil sarà del 5,2 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo dell'Ue sottolinea che un rischio positivo per le proiezioni è che l'aumento delle pensioni e degli assegni familiari potrebbe essere più moderato. Negli emendamenti al bilancio di agosto, il governo di Bucarest ha proposto un aumento delle pensioni del 14 per cento anziché del 40 per cento, nonché un aumento graduale degli assegni familiari. Anche se il Parlamento ha respinto le proposte del governo, le previsioni della Commissione si basano sul presupposto che non ci sarà alcun cambiamento nelle politiche. Le previsioni della Commissione europea arrivano un mese dopo che anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le sue stime sull'evoluzione dell'economia rumena nel 2020 e 2021. Se ad aprile l'Fmi stimava che la Romania registrerà una contrazione del 5 per cento nel 2020, secondo le nuove previsioni di ottobre, l'istituzione finanziaria internazionale prevede che l'economia rumena registrerà una contrazione del 4,8 per cento nel 2020 e si riprenderà nel 2021, quando registrerà un anticipo del 4,6 per cento, rispetto al 3,9 per cento anticipato in primavera. (Rob)