Usa: Giorgietti, posizione Lega non cambia, siamo e resteremo amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi eravamo, siamo e resteremo amici degli Usa, la nostra scelta atlantica non è mai stata messa in discussione, è una 'barra dritta' che ci sarà anche con Biden. C'era probabilmente un'affinità politica maggiore con Trump, ma pensiamo si possano avere relazioni positive anche con la nuova amministrazione, se sarà l'amministrazione Biden". Lo ha detto il responsabile Esteri della Lega Giancarlo Giorgetti a "L'Intervista di Maria Latella", su Sky Tg24. "Quello che avviene negli Stati Uniti – ha aggiunto - provoca sempre un'onda nel mondo e in particolare in Europa. siamo parte del contesto europeo, vogliamo giocare un ruolo in Europa. Vorremmo che l'Europa si avvicinasse alle nostre idee, in qualche caso lo sta già facendo, ad esempio come il nuovo ruolo della Bce. Bisogna passare dalla fase del pregiudizio alla fase del giudizio, penso che la Lega debba farlo, ma mi aspetterei che anche chi in Europa guarda all'Italia e alla Lega passi dalla parte del pregiudizio al giudizio".(com)