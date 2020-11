Grecia: previsioni economiche Ue, calo Pil del 9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è stata gravemente colpita dalla pandemia Covid-19 poiché il grande settore dei servizi e la dipendenza dal turismo internazionale la rendono particolarmente vulnerabile agli shock innescati dalle restrizioni di viaggio e dalle misure sociali di allontanamento. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'autunno della Commissione europea. Secondo le tabelle, dopo un calo del 9 per cento nel 2020, il Pil greco crescerà del 5 per cento nel 2021 e del 3,5 per cento nel 2022. Per la Commissione, finora una rapida risposta politica ha contribuito ad attutire l'impatto sull'occupazione e sulle imprese e si prevede che l'attività economica nel 2021 sarà sostenuta dalle misure fiscali aggiuntive presentate nel progetto di bilancio. La disoccupazione passerà dal 18 per cento di quest'anno al 17,5 per cento il prossimo fino al 16,7 per cento nel 2022. L'inflazione quest'anno al -1,3 per cento arriverà allo 0,9 per cento nel 2021 e all'1,3 per cento nel 2022. Schizza il rapporto tra debito e Pil: quest'anno al 207,1 per cento, al 200,7 per cento il prossimo anno, al 194,8 per cento nel 2022. (Beb)