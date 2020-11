Speciale energia: Germania, previsto arrivo di due nuove navi russe alla base logistica di Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due navi russe si stanno dirigendo verso il porto tedesco di Mukran a Sassnitz, la base logistica della società di gestione del progetto Nord Stream 2. Secondo i dati del portale di monitoraggio delle navi "Marine Traffic", ripresi dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", sono la Artemis Offshore, nave di supporto multiuso per il Servizio di salvataggio della Marina militare russa insieme alla nave da rifornimento di Gazprom Flot per le piattaforme di perforazione galleggianti, Ostap Sheremet. Le navi dovrebbero arrivare a destinazione nel pomeriggio. Artemis Offshore si trovava ormeggiata in precedenza a Kaliningrad, e Ostap Sheremet nel vicino porto di Svetlij. La posatubi Akademik Cherskij, così come le navi di rifornimento Finval e Umka, sono a Mukran dalla fine di ottobre. (Rum)