Speciale energia: Caf guiderà consorzio per la realizzazione di un prototipo di treno ad idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha assegnato alla spagnola Costruzioni e Ferrovie (Caf) lo sviluppo di un progetto (chiamato Fch2Rail) da 10 milioni di euro per la realizzazione di un prototipo di treno alimentato a idrogeno. Il consorzio, sotto la direzione di Caf comprenderà i Renfe, Toyota, Dlr, Adif, Ip, Cnh2 e Faiveley e avrà come obiettivo quello di creare un treno a zero emissioni e un livello di funzionamento simile a quello delle unità alimentate da motori diesel. I partner del progetto di quattro paesi (Spagna, Belgio, Germania e Portogallo) lavoreranno insieme per 4 anni a partire da gennaio 2021 ed il 70 per cento del bilancio sarà coperto da fondi Ue. Il treno potrà circolare in modalità elettrica su infrastrutture elettrificate e in sistema ibrido per le tratte senza catenaria. La convalida del prototipo avverrà in Spagna e Portogallo, mentre il terzo paese deve ancora essere scelto. Attualmente, metà delle linee ferroviarie dell'Ue non sono elettrificate e funzionano con treni diesel che producono inquinamento atmosferico e acustico. (Spm)