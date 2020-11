Speciale energia: Mur, prime linee guida per la ricerca italiana sull'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione e l'impiego dell'idrogeno come risorsa energetica nel prossimo decennio e il ruolo dell'Italia nell'ambito del Green Deal europeo e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe: sono i temi che caratterizzano le prime linee guida della Strategia italiana ricerca idrogeno (Siri), varate dal ministero dell'Università e della Ricerca con il contributo di autorevoli esperti del settore provenienti da atenei ed enti pubblici di ricerca nazionali. Dagli aspetti di medio termine legati alla transizione energetica a quelli di lungo termine di produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo di idrogeno verde, cioè senza emissioni di anidride carbonica: nel documento ministeriale il punto focale è che solo lavorando su tutta la filiera dell'idrogeno si può contribuire in modo importante al processo di decarbonizzazione. (com)