Kosovo: ministro Esteri albanese Cakaj chiede ingresso del Paese nel Consiglio d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la 130ma sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, organo decisionale del Consiglio d'Europa, in videoconferenza sotto la presidenza della Grecia. Il presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Miltiadis Varvitsiotis, ha aperto i lavori con un discorso udito dai 47 ministri degli Affari esteri degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Alla conferenza è intervenuto anche il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Alla conferenza ministeriale partecipano da Atene il segretario generale del Consiglio Marija Pejcinovic Buric, il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Robert Spano, il presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio Rik Daems e il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic. L'incontro si tiene ad Atene in occasione del semestre di presidenza greca del Consiglio d'Europa che si concluderà il 18 novembre. (Alt)