Italia-Kosovo: Di Maio riceve ministra Haradinaj, stabilità dei Balcani è priorità per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi alla Farnesina la ministra degli Affari esteri e della Diaspora del Kosovo, Meliza Haradinaj Stublla. Lo riferisce una nota della Farnesina, secondo cui l’incontro ha permesso di fare il punto sull’ottimo stato delle relazioni bilaterali, in particolare sulla cooperazione economica. Il ministro Di Maio ha fatto stato dell’interesse dell’Italia ad aumentare la propria presenza imprenditoriale in Kosovo, favorendo opportunità concrete di collaborazione in particolare attraverso gli strumenti operativi che entrambi i Paesi hanno messo in campo nel settore Ict. Il titolare della Farnesina ha ribadito che la stabilità dei Balcani occidentali è una priorità per l’Italia, primo contributore europeo in Kosovo sotto il profilo della sicurezza grazie alla partecipazione alla missione Kfor, cui contribuiamo con il secondo contingente più numeroso e detenendo il Comando della missione. (segue) (Com)