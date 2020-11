Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, Belgrado continua a non attuare accordi raggiunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini etnici “non possono mai essere la soluzione per le questioni ancora pendenti nei Balcani”. Nei rapporti con la Serbia, ha ribadito la ministra, sono fondamentali il rispetto dello status giuridico del Kosovo, della sua entità nazionale e indipendenza. La Serbia deve mantenersi un paese democratico, a beneficio di tutta la regione, “ma i valori istituzionali sembrano in bilico nel Paese”. Pur essendo orientata verso l’integrazione europea, Belgrado secondo Haradinaj ha “un atteggiamento ambivalente”, guardando anche verso la Russia e la Cina. In merito agli accordi economici fra Kosovo e Serbia raggiunti a Washington lo scorso settembre, la ministra ha infine auspicato “un meccanismo di attuazione analogo a quello concordato” anche da parte dell’Unione europea. (Res)