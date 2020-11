Kosovo: ministro Salute, necessarie nuove misure restrittive anti-Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto lo scorso 28 ottobre, Albin Kurti, leader del principale partito di opposizione del Kosovo, il movimento Vetevendosje, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato lo stesso Kurti in un post su Facebook. “L'altro ieri ho avuto alcuni sintomi: mal di testa, tosse, dolore e arrossamento degli occhi. Ieri ho fatto il test per Covid-19, che è risultato positivo. Nelle prossime due settimane rimarrò in isolamento”, ha scritto Kurti. Il Kosovo ha visto un'impennata di contagi negli ultimi giorni con circa 200 nuovi positivi su base giornaliera. Le autorità hanno annunciato la reintroduzione di misure restrittive per prevenire un'ulteriore diffusione del coronavirus nel Paese. (segue) (Alt)