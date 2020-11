Kosovo: ministro Salute, necessarie nuove misure restrittive anti-Covid (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il numero dei contagi da coronavirus in Kosovo dovesse continuare a salire, il governo sarà costretto a modificare il proprio approccio alla questione, imponendo misure più drastiche, ha spiegato lo scorso 15 ottobre il premier kosovaro Avdullah Hoti, ripreso dai media kosovari. La principale fonte di contagi nel paese pare venga dal settore ricettivo e dalle stesse istituzioni del Kosovo. "E' inaccettabile, irresponsabile per i rappresentanti istituzioni non aderire pienamente alle misure", ha detto Hoti. Le misure di prevenzione dovranno dunque essere inasprite, nonostante le autorità "non intendono distruggere le attività imprenditoriali o multare i cittadini per le strade, chiudere i negozi e impedire le riunioni private e le feste". "E' nel nostro interesse rispettare le misure", ha aggiunto Hoti. (segue) (Alt)