Kosovo: Tribunale speciale Uck conferma capi d'accusa contro leader Pdk Veseli

- Il Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha confermato i capi d'accusa contro il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. E' quanto riferisce tramite un comunicato stampa lo stesso ex partito di governo kosovaro. Stando a quanto spiegato, Veseli è stato informato ieri pomeriggio della conferma dei capi d'accusa da parte del Tribunale dell'Aia. L'ex presidente del parlamento di Pristina ha quindi annunciato che lascerà tutti i suoi incarichi politici e che si recherà "come privato cittadino" a l'Aia già nella giornata di oggi "per rispondere a queste accuse". (segue) (Kop)