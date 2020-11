Kosovo: presidente Thaci si dimette dopo conferma di inchiesta nei suoi confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thachi si è dimesso dall'incarico, dopo la conferma dell'inchiesta nei suoi confronti avviata dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce il portale "Pristina Insight". "Come promesso, non mi presenterò in tribunale come presidente del Kosovo", ha detto. Thaci si è dunque dimesso "per difendere l'integrità della presidenza kosovara, dello Stato e dei cittadini". "Poco fa sono stato informato dalle persone competenti che il giudice del Tribunale speciale ha confermato le accuse contro di me. Sono momenti difficili per me e per la mia famiglia", ha dichiarato. (segue) (Kop)