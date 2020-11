Kosovo: presidente Thaci si dimette dopo conferma di inchiesta nei suoi confronti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore è stato reso noto che il Tribunale speciale Uck ha confermato i capi d'accusa contro il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. Secondo quanto riferisce la stampa kosovara, il Tribunale speciale Uck ha confermato inoltre i capi d'accusa contro l'esponente del Movimento Vetevendosje Rexhep Selimi. "So che alcune persone in Kosovo vedono il Tribunale speciale come un insulto alla nostra lotta storica per proteggere il popolo del Kosovo dal caos del regime di Slobodan Milosevic. Ma non vedo ciò in questo modo. Vedo positivamente l'opportunità di rispondere finalmente alle false accuse ed alle voci che sono circolate per molti anni. Sin dalla pubblicazione del rapporto viziato di Dick Marty, era inevitabile che questo giorno arrivasse", ha dichiarato da parte sua Veseli dopo la conferma delle accuse, sottolineando che proprio per smentire queste "ho sostenuto l'istituzione del Tribunale e ora sono pronto a fare la mia parte in questo processo". "Il processo è là per ottenere la verità. Non abbiamo niente da temere riguardo la verità. Non ci devono essere tentativi di alcun tipo di ostacolare il lavoro del Tribunale o di ostruire e interferire con il processo", ha affermato l'ex presidente del parlamento di Pristina. (Kop)