Speciale difesa: Kosovo, militari italiani donano dispositivi di protezione alla Clinica malattie infettive di Pristina

- La squadra medica militare interforze che opera in Kosovo a favore delle istituzioni sanitarie locali ha organizzato la donazione alla Clinica malattie infettive di Pristina di un importante quantitativo di maschere, tute e visiere facciali protettive. Lo riferisce un comunicato stampa della missione Nato in Kosovo (Kfor). L’iniziativa della squadra costituita da medici e infermieri di tutte le Forze armate, che opera dallo scorso settembre in Kosovo nel quadro di una partnership nazionale Difesa-Esteri a sostegno della risposta locale al Covid-19, è stata finalizzata dagli artiglieri del quinto reggimento “Superga” di Portogruaro, che costituiscono il Comando regionale ovest della missione Nato Kfor. "Il team ha fornito una serie di interventi a favore dei colleghi dei maggiori ospedali del Kosovo, condividendo le esperienze accumulate durante le prime fasi della pandemi in Italia attraverso attività di consulenza e formazione, che hanno visto anche l’organizzazione di due webinar cui hanno partecipato decine di specialisti italiani e kosovari”, ha spiegato il maggiore Cristian Benegiamo, a capo del team interforze. (Com)