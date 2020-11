Fiere: Aixa presenta Arisa, l’assistente di intelligenza artificiale che accoglierà gli utenti sul sito Aixa.it (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo sempre più digitale parlare di analisi dei dati e gestione di portali di eCommerce, come di tracciamento delle merci, automazione, robotica, ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca e gestione omnicanale del phygital customer journey, diventa quasi obbligatorio. Se la teoria, però, non ha solide esperienze applicative, difficilmente ottiene risultati. Così, ripensando proprio alla user experience di eventi che hanno radicalmente dovuto cambiare pelle in questi mesi, passando da contesti esclusivamente fisici ad atmosfere inevitabilmente digitali, anche Aixa ha deciso di trasformarsi, offrendo al proprio pubblico un contatto diretto con l’intelligenza artificiale in grado di creare un dialogo e interazione visiva con chiunque lo voglia. Da una parte, così, nascono il nuovo look and feel del portale dedicato alla manifestazione e Aisa, l’assistente virtuale, realizzata dalla società QuestIT e basata su algoritmi di IA, che accoglierà gli utenti del sito www.aixa.it, fornendogli informazioni utili, rispondendo a domande e consentendo una gestione semplice e veloce della ricerca dei momenti di apprendimento e confronto più adeguati al professionista o all’appassionato di innovazione. Dall’altra, invece, si struttura un palinsesto che, al suo interno, vede un’attenzione particolare all’analisi e alla gestione dei dati con il Marketing Analytics Summit, una forte componente dedicata alle abilità nel search marketing con Smxl Milan e Seo Dooms Day e, infine, grazie a InTail e Industry Summit, propone numerosi casi di studio di chi ogni giorno opera nel mondo del retail e dell’industria manifatturiera per semplificare le operation, gestire la produzione, coordinare la grande distribuzione e, soprattutto, soddisfare le esigenze dei clienti. “L’industria italiana ha bisogno di rinnovarsi e deve utilizzare la trasformazione digitale per riuscire a essere sempre più competitiva. – commenta Marco Landi, Presidente di QuestIT - I dati di cui dispone sono un valore e attraverso l’IA possono essere utilizzati per non vendere solo hardware ma servizi e applicazioni. Vale la pena approfittare di tecnologie italiane come quelle proposte da QuestIT”. (Com)