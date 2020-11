Mediterraneo: Di Stasio (M5s) su Zee, importante per esercitare diritti su nostro mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande orgoglio e soddisfazione: finalmente l’Italia si dota di uno strumento importante per esercitare i propri diritti sul suo mare. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Di Stasio, commentando l’approvazione alla Camera della proposta di legge per l’istituzione della Zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia dalla costa, di cui è prima firmataria. “Questa legge è un incentivo per lo sviluppo della blue economy in un paese come il nostro, con ottomila chilometri di coste: in questo modo riusciremo a controllare e tutelare i diritti in campo economico e ambientale legati al mare”, ha detto, auspicando nel lungo periodo “il consolidamento di prassi e strutture che incentivino la visione strategica del mare all’interno delle nostre istituzioni”. (Com)