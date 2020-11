Ucraina: parlamento approva in prima lettura la strategia anticorruzione fino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento ucraino ha approvato in prima lettura un disegno di legge del governo sulla politica nazionale anticorruzione per il 2020-2024. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", rilevando come a votare a favore della normativa siano stati 320 deputati della Verkhovna Rada. A sviluppare la strategia 2020-2024 è stata l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione, che ha poi trasmesso il documento al Consiglio dei ministri. Le misure proposte dalla strategia anticorruzione dovrebbero aiutare l'Ucraina a risparmiare fino a 200 miliardi di grivnie (5,99 miliardi di euro) su base annua. La lotta alla corruzione è inoltre considerato dall'esecutivo come un segnale positivo per gli investitori, che contribuirà ad aumentare il numero di imprese e posti di lavoro in Ucraina. (Rum)