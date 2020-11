Covid: Lorefice (M5s), Musumeci chieda scusa per sua fallimentare gestione emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci non è stato in grado di gestire l'emergenza sanitaria e ora attacca il governo. Eppure il governatore ha avuto molto più tempo rispetto alle Regioni del nord, e le risorse stanziate dal governo erano a disposizione. Lo dichiara la deputata del Movimento cinque stelle, Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera che aggiunge in una nota: "E invece abbiamo assistito ad una totale mancanza di pianificazione per contrastare la seconda ondata. Come spiegato ieri dal presidente dell'Istituto superiore di sanitá, Silvio Brusaferro, in audizione presso la commissione Affari sociali e Sanità della Camera, le decisioni assunte dal governo si basano su criteri oggettivi che erano stati condivisi con le Regioni in una circolare che risale al ‪30 aprile‬ scorso". La parlamentare spiega, poi, che "la circolare tiene conto di ben 21 parametri e analizza per ciascun territorio: l'evoluzione della circolazione del virus, l'impatto sul sistema sanitario regionale, la capacità di resilienza territoriale, ovvero la capacità di risposta del sistema sanitario non solo alla circolazione del Covid, ma anche agli altri bisogni di salute dei cittadini". (segue) (Com)