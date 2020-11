Covid: Lorefice (M5s), Musumeci chieda scusa per sua fallimentare gestione emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Lorefice, "se oggi la regione Siciliana si trova nella zona arancione è perché ha mancato della capacità di pianificazione, di sapersi adeguare alle indicazioni fornite mesi fa dal ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità e di utilizzare le risorse stanziate dal governo. Per questo risultano inaccettabili le dichiarazioni di Musumeci e Razza. Abbiamo chiesto sacrifici enormi ai cittadini - conclude l'esponente del M5s - e per questo Musumeci invece di accusare il governo chieda scusa ai cittadini siciliani e ammetta la sua fallimentare gestione dell'emergenza sanitaria". (Com)