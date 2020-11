Milano: ubriaco minaccia passanti e aggredisce poliziotti, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino del Gambia di 25 anni è stato arrestato a Milano per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver colpito a un poliziotto. Poco prima delle 23 gli agenti dell'ufficio Volanti sono intervenuti in via console Flaminio, zona Lambrate, dove era stato segnalato un ragazzo centro-africano ubriaco con in mano una bottiglia di vetro infastidire i passanti. Alla vista dei poliziotti il giovane ha prima inveito e poi si è scagliato contro di loro. Nella colluttazione uno dei due agenti ha riportato un colpo al dito ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale Gaetano Pini dove ha ricevuto una prognosi di 35 giorni per la frattura scomposta del quinto metacarpo della mano destra. Una volta fermato e ammanettato, non senza fatica, gli agenti hanno scoperto che nello zaino il 25enne nascondeva un punteruolo di ferro della lunghezza di 30 centimetri, motivo per cui è stato anche denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre per lui è anche scattata una multa per "ubriachezza molesta". (Rem)