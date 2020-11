Covid: Sardone (Lega), Sala non si è accorto che al governo c'è il Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano, dichiara in una nota: "Il Governo Pd/5Stelle con un dpcm poco sensato e molto confuso crea enormi danni alla Lombardia e a Milano in particolare. Il sindaco Sala ci fa sapere, tramite il suo nuovo video in versione "pensieri in libertà", che le motivazioni che stanno dietro al semi lockdown in Lombardia non sono chiare e che avrebbe preferito un sistema più semplice e più uniforme. Poi chiede un intervento rapido sui fondi che il governo dovrebbe garantire a chi è colpito da questa emergenza economica. Sembra che Sala sia colpito da un'amnesia: lo sa o no che è il Pd che ha imposto questo Dpcm disordinato e inopportuno? Lo sa che è il governo appoggiato dalla sua maggioranza che continua a prendere a schiaffi in faccia le partite iva e i lavoratori? Mi chiedo perché non faccia sentire la sua voce in maniera adeguata con il governo amico invece di lamentarsi senza citare i responsabili di questa situazione. Milano non merita di subire ulteriori danni per scelte poco chiare e i commercianti, gli imprenditori e i cittadini aspettano subito aiuti economici e la sospensione delle tasse". (Com)