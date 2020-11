Covid: Anelli (Lega), vogliono mettere in ginocchio Regione per affossare autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualcuno crede che non ci siamo accorti di cosa stia capitando si sbaglia di grosso; siamo di fronte a un vero e proprio attentato ai danni della Lombardia, nel tentativo vergognoso di affossare il processo di autonomia". Così Roberto Anelli a nome del Gruppo Lega Salvini Premier del Pirellone, commenta la decisione di classificare la Lombardia come zona rossa. "Dietro a questa decisione – afferma il capogruppo del Carroccio – si cela l'intenzione di distruggere economicamente la nostra Regione, un'operazione subdola e spietata, fatta sulla pelle dei lombardi, con il solo scopo di impadronirsi della Lombardia e di affossare definitivamente il processo di autonomia, richiesto a gran voce dai nostri cittadini. Non crediamo sia un caso che le zone rosse decise da Conte e compagnia coincidano con buona parte delle Regioni di centrodestra, mentre si è deliberatamente escluso altre realtà, dove fino a ieri c'erano code di ambulanze fuori dagli ospedali"."Se quelli del Governo e le forze che lo sostengono pensano che cadremo nella trappola - conclude Anelli - stanno commettendo un grossolano errore di valutazione e sottovalutano i lombardi, che non si lasceranno abbindolare da questa subdola operazione. La Lega porterà avanti la battaglia autonomista con il doppio della determinazione e terremo bene a mente come il Governo ha trattato la Lombardia nel momento più duro e qualcuno ne dovrà rispondere".(Com)