Russia-Italia: a Mosca Giornata del design italiano con architetto Massimo Iosa Ghini

- Si è svolta oggi a Mosca la quarta edizione della Giornata del design italiano nel mondo (Idd 2020) dal titolo "Coniugare sostenibilità e bellezza". La conferenza è stata aperta dall'ambasciatore dell'Italia in Russia, Pasquale Terracciano, il quale ha ricordato come l'emergenza sanitaria abbia imposto di rimandare il tradizionale appuntamento in presenza. L'ambasciatore ha ricordato come "la pandemia causata dalla diffusione del coronavirus ci ha costretti a rivedere profondamente le nostre abitudini e i nostri stili di vita, ponendo l'accento sulla necessità di utilizzare in modo sempre più sostenibile le risorse ambientali e umane che compongono la Città. Crescente importanza viene attribuita al concreto utilizzo degli spazi e alle dinamiche sociali che si svilupperanno quotidianamente al loro interno". "Oggi ci soffermeremo su come sia possibile realizzare architetture che dialogano perfettamente con il contesto, promuovendo un utilizzo sostenibile delle risorse e consentendo, così un ritorno alla Città a misura d'uomo", ha concluso l'ambasciatore. (segue) (Rum)