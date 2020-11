Russia-Italia: a Mosca Giornata del design italiano con architetto Massimo Iosa Ghini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza on-line è intervenuto l'architetto Massimo Iosa Ghini, "ambasciatore del design" a Mosca. L'architetto Ghini ha esposto i suoi progetti alla Biennale di Architettura di Venezia e alla Triennale di Milano, e ha ricevuto il Premio Guglielmo Marconi per la Creatività. A Mosca è noto in particolare per aver realizzato un concept di "periferia colorata", per un complesso residenziale di ben 47 edifici multipiano nell'area Nord Est di Mosca. Il complesso è caratterizzato dall'utilizzo degli spazi esterni per funzioni collettive e aggreganti. Il tema di quest'anno è stato il connubio tra sostenibilità e bellezza. La Giornata del Design Italiano nel Mondo è un progetto promosso dal Ministero degli Affari esteri a sostegno del settore del design, che rappresenta per il nostro Paese un fatturato di circa 33 miliardi di euro, un terzo dei ricavi mondiali del comparto. (Rum)