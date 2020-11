Italia-Ucraina: webinar per l'Italian Design Day organizzato dall'ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’Italian Design Day 2020 l’ambasciata d’Italia, l'Istituto italiano di cultura e l'Ufficio Ice-Agenzia di Kiev organizzano stasera il webinar “Italian Design Day in Ukraine”. Lo riferisce un comunicato stampa. “Quest’anno analizzeremo come il design d’avanguardia, concepito da un noto studio di progettazione, l’m2 Atelier di Milano, sappia rispondere alle sfide più complesse dei nostri tempi generando soluzioni innovative. La pandemia ci ha costretti a rivedere il nostro rapporto abituale con gli spazi domestici, i mobili e gli oggetti che ci circondano, le luci e le atmosfere”, ha affermato l’ambasciatore d’Italia in Ucraina Davide La Cecilia. “L’ambasciata, insieme all'Istituto italiano di cultura e l'Ufficio Ice-Agenzia di Ki, ha organizzato un webinar rivolto in special modo agli studenti, ma anche ad appassionati e curiosi, che guiderà il pubblico lungo un percorso fatto di ideazione, esplorazione e progettazione con l’aiuto degli Architetti Bonelli e Radovic, ambasciatori del Design per l’Ucraina di questa edizione”, ha proseguito il diplomatico. (segue) (Com)