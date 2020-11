Italia-Ucraina: webinar per l'Italian Design Day organizzato dall'ambasciata a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci interrogheremo su come vincere la sfida, oggi molto attuale, di creare spazi armonici, esteticamente gradevoli e sostenibili”, ha aggiunto La Cecilia, ricordando l’attenzione rivolta verso la promozione ed il sostegno al Made in Italy, "in specie nell’attuale congiuntura”. L’Italian Design Day è una iniziativa lanciata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nel 2017, realizzata in collaborazione e con il sostegno del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo. Quest’anno il tema della manifestazione è “Disegnare il futuro. Sviluppo, innovazione, sostenibilità bellezza”. (Com)