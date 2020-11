Energia: solare, alleanza Enea e industria per due nuove centrali termodinamiche in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del solare termodinamico in Italia parte dalla Sicilia, là dove è “idealmente” nato con gli specchi ustori del siracusano Archimede. Grazie all’alleanza tra Enea e l’industria italiana, infatti, a breve sarà inaugurato a Partanna (Trapani) il primo impianto realizzato in Italia che integra solare a concentrazione con il fotovoltaico ed è già in cantiere un altro da realizzarsi a Trapani nella Piana di Misiliscemi. Lo riferisce oggi l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) sul proprio sito internet. Nei due progetti Enea ha il ruolo di supervisore tecnico, le aziende italiane Sol.In.Par. srl e Stromboli Solar srl sono i committenti e Fata spa del gruppo Danieli costruisce gli impianti. “Questi due progetti dimostrano che in Italia esiste una realtà industriale che sta investendo sulla tecnologia del solare termodinamico con iniziative concrete nonostante i vincoli burocratici e normativi”, sottolinea Giorgio Graditi, direttore del dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di Enea. “In questi due impianti Enea è stata coinvolta per svolgere diverse attività, dalla supervisione della progettazione, della realizzazione e dell’avviamento, alla verifica delle performance, fino all’integrazione dell’impianto solare a concentrazione con la tecnologia fotovoltaica”, prosegue Graditi. (segue) (Res)