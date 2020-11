Roma: smaltimento di rifiuti illegale, sigilli a una carrozzeria "fuorilegge" sulla Prenestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un controllo i carabinieri di Tor Bella Monaca e la polizia locale della città metropolitana di Roma hanno scoperto che una carrozzeria in via Prenestina Nuova effettuava un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Per questi motivi i militari e gli agenti hanno apposto i sigilli all’autocarrozzeria e il legale rappresentante della società titolare dell’autocarrozzeria – un’artigiana romana di 69 anni, incensurata – è stata denunciata. L’intera area adibita a capannone, nonché 15 tra auto e moto trovate all’interno, sono state sottoposte a sequestro penale. (Rer)