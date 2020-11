Azzolina: "La scuola non è più la Cenerentola del Paese, spero di rivedere tutti i miei studenti in classe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto squadra, era l'unico modo per sopravvivere, siamo riusciti a fare sì che la scuola non fosse più la Cenerentola del Paese”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenendo al convegno dal titolo "Formazione e competenze digitali per un Paese più inclusivo e competitivo", al Forum Pa 2020. "La scuola – ha spiegato Azzolina - è tornata al centro del dibattito nazionale a causa del lockdown. A marzo ci siamo inventati la didattica a distanza partendo quasi da zero. Sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre pensato che al centro di tutto dovessero esserci gli studenti. Abbiamo messo 7 miliardi e ora ne metteremo altri 3,5 nella legge di bilancio”.In un'intervista al "Corriere della Sera", Azzolina ha spiegato: "La situazione in tutta Europa è seria, le decisioni che abbiamo preso sono state difficili: persino lasciare le primarie e le secondarie di primo grado aperte nelle zone rosse non è stato semplice. C'era una cosa che ci stava a cuore: tutelare gli studenti più deboli. Ma per quanto mi riguarda potrò sentirmi sollevata soltanto quando tutti i miei studenti potranno tornare in classe".“Ho chiesto che una buona parte dei soldi del Recovery fund vengano investiti nel settore dell’istruzione. La scuola è il muro portante del Paese", ha detto Azzolina ial Forum Pa 2020. Secondo la titolare del Mi è necessario “avere edifici sicuri” dal momento che alcuni edifici “risalgono a 50 anni fa”. E’ fondamentale poi, secondo la ministra, è intervenire contro la dispersione scolastica. "In Italia abbiamo una media del 14 per cento di dispersione scolastica, ovvero giovani che non lavorano e non studiano – ha precisato -. In alcune zone si arriva al 18 per cento”. Tuttavia, ha concluso, per investire le risorse "serve un lavoro di coordinamento con le Regioni e gli enti locali, perché il ministero da solo non può farcela”. (Rin)