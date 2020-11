Covid: Soleterre, su 728 colloqui in 33 per cento pazienti disturbi da stress post traumatico gravi o molto gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 33 per cento dei pazienti presi in carico dagli psicologi di Fondazione Soleterre nell'ambito del progetto Fondo Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 manifesta disturbi da stress post traumatico in forma grave (31 per cento) e molto grave (2 per cento). Tra i sintomi trasversali più comuni si segnalano depressione (il 23 per cento in misura moderata e il 40 per cento in misura grave); ansia (il 37 per cento in misura moderata e il 32 per cento in misura grave); rabbia (il 25 per cento in misura moderata e il 23 per cento in misura grave); alterazioni del sonno(il 17 per cento in misura moderata e il 22 per cento in misura grave) e uso di sostanze (37 per cento in misura grave). È quello che emerge da una prima rilevazione fatta dagli psicologi di Fondazione Soleterre su 65 dei 91 casi beneficiari del Fondo Nazionale per il supporto psicologico Covid-19. Sono oltre 20 gli psicologi di Fondazione Soleterre attivi oggi a livello territoriale, coadiuvati da psico-motricisti, insegnanti, educatori e altre figure professionali che si occupano di benessere psico-sociale, per offrire sostegno psicologico alla popolazione delle province più colpite (Bergamo, Milano, Pavia, Lodi). Sono già 728 i colloqui effettuati per i 91 casi presi in carico da giugno 2020 ad oggi tra cui ex pazienti, operatori sanitari impegnati nella prima linea, persone che hanno perso un familiare, persone che hanno perso il lavoro o la casa a causa della pandemia, donne che durante il lockdown hanno visto esplodere episodi di violenza domestica, oltre a circa 800 bambini e genitori alle prese con il rientro a scuola e le nuove regole scolastiche. (segue) (Com)