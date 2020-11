Turchia-Francia: Ankara critica Parigi per messa al bando movimento Lupi grigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri turco ha fortemente criticato la decisione della Francia di bandire il gruppo nazionalista turco noto come “Lupi grigi”. “La Turchia reagirà a questa decisione nel modo più duro”, si legge in una nota del ministero degli Esteri turco. Ankara ha sottolineato inoltre che ad oggi “non esiste un’organizzazione con il nome ‘Lupi grigi”, sottolineando come di fatto Parigi abbia bandito un movimento“immaginario”. L’organizzazione dei “Lupi grigi” (in turco Bozkurtlar) è un movimento turco di estrema destra considerato affiliato al Partito del movimento nazionalista (Mhp), principale alleato del Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan. “Questa è la manifestazione definitiva della contradittoria psiche della Francia”, riferisce la nota del ministero degli Esteri turco. Tuttavia, ha aggiunto Ankara, è inaccettabile vietare i simboli culturali utilizzati in molti Paesi del mondo, che sono estremamente comuni e non hanno dimensioni illegali. (segue) (Tua)